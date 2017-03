Ronaldinho obchodzi 37. urodziny! Już jego pierwszy gol dla Barcelony był wyjątkowy [WIDEO]

Był on niebywałej urody, 80 tys. kibiców aż łapało się za głowy. Victor Valdes wyrzucił do niego piłkę ręką, Brazylijczyk przejął ją jeszcze na swojej połowie, po czym charakterystycznym zwodem minął dwóch piłkarzy i uderzył z ponad 25 metrów, a piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki. Czysta magia!Euforię kibiców Barcelony zmierzył nawet... sejsmograf. Ronaldinho strzelił gola na 1-1 i takim samym wynikiem zakończyło się to spotkanie. Co ciekawe, w tym meczu zagrał również Luis Enrique, obecny trener Barcelony, a z ławki wszedł Andres Iniesta . Samo spotkanie zaczęło się pięć minut po północy!W 2006 roku Ronaldinho wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów , rok wcześniej dostał Złotą Piłkę magazynu "France Football".