Maciej Kot: Mam nadzieję, że w Polsce nie powstanie żaden mamut

Polscy skoczkowie znakomicie zaprezentowali się na mamuciej skoczni w Vikersund. Drużynowo zajęli drugie miejsce, a Kamil Stoch zwyciężył w konkursie indywidualnym. Tak dobre wyniki mogą zaskakiwać. Tym bardziej, że w naszym kraju nie ma mamuciej skoczni.Kotowi to jednak nie przeszkadza. 25-letni skoczek przekonuje, że inwestycja w mamuta nie ma większego sensu. - Nie mamy w Polsce skoczni do lotów i nie powinniśmy myśleć o jej budowie. Mamuta wykorzystuje się raz w roku, a przez 364 dni stoi bezczynnie - mówi w rozmowie z " Gazetą Wyborczą ".I dalej tłumaczy: - Na skoczniach do lotów się nie trenuje, rozegrać na nich można tylko zawody w Pucharze Świata i na mistrzostwach świata w lotach. Nic poza tym. Budowa takiego obiektu i utrzymanie go są drogie.- Gdybyśmy mieli wydać pieniądze, to lepiej na remont lub budowę kilku małych skoczni dla młodych zawodników. Na przykład w Zakopanem lub gdziekolwiek indziej. Skocznie dla dzieci zapewnią przypływ talentów do sportu, skocznia do lotów da niewiele. To byłby zbędny luksus - zaznacza Kot.W weekend w Planicy finał Pucharu Świata 2016/17. W piątek i niedzielę konkursy indywidualne, w sobotę drużynówka. Kamil Stoch walczy ze Stefanem Kraftem o Kryształową Kulę, a biało-czerwoni z Austriakami o triumf w Pucharze Narodów.Relacje z treningów, klasyfikacji i zawodów w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.***Stefan Horngacher ogłosił skład reprezentacji Polski na ostatni weekend Pucharu Świata w Planicy. Austriacki szkoleniowiec kolejny raz nie wykorzystał limitu, który przysługuje polskiej drużynie.Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich Stefan Kraft mówi, że dobrze czuje się na obiekcie w Planicy, gdzie od piątku do niedzieli odbędą się ostatnie konkursy cyklu w tym sezonie.Chociaż polscy skoczkowie znakomicie rozpoczęli sezon 2016/2017 i zbudowali olbrzymią przewagę w Pucharze Narodów, niestety tuż po mistrzostwach świata forma Polaków, z wyjątkiem Kamila Stocha, mocno poszybowała w dół.