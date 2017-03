PŚ w skokach. Znamy skład Polski na finał w Planicy. Znów nie wykorzystamy limitu

Tylko pięciu polskich reprezentantów zobaczymy podczas ostatnich zmagań w tym sezonie. Stefan Horngacher zdecydował, że do Słowenii zabierze: Kamila Stocha Macieja Kota , Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Jana Ziobrę. W składzie zabrakło miejsca dla Klemensa Murańki i Stefana Huli. Pierwszy przegrał sportową rywalizację i trenerzy zdecydowali, że jego forma nie premiuje go do startów na skoczni do lotów, a Stefan Hula opuścił już końcówkę Raw Air, bo jego małżonka spodziewała się narodzin dziecka.W słoweńskiej Planicy zostaną rozegrane dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. W niedzielnych zawodach będzie mogła wziąć udział tylko najlepsza trzydziestka Pucharu Świata. Pewni startu w finale sa wszyscy skoczkowie z wyjątkiem Jana Ziobry, który zajmuje 31. miejsce, a do trzydziestej pozycji traci tylko 3 punkty. Nie jest jednak powiedziane, że wszyscy znajdujący się przed nim zawodnicy przyjadą do Planicy, dlatego bardzo prawdopodobne, że w niedzielę zobaczymy komplet biało-czerwonych.Już w najbliższy czwartek odbędą się treningi i kwalifikacje do piątkowego konkursu indywidualnego. Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live!