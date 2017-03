Ladies Fight Night. Katarzyna "The Wolf" Posiadała wraca do Polski z pasem mistrzowskim!

Finał Mistrzostw Świata Muay Thai organizacji WMF odbył się 17 marca w Bangkoku. Katarzyna Posiadała w walce o pas zmierzyła się z zawodniczką z Ukrainy, która w tych mistrzostwach wywalczyła złoty medal w formule amatorskiej pokonując swoje rywalki przez KO. W konfrontacji z zawodniczką LFN Team i dwukrotną Mistrzynią Świata Muay Thai Ukrainka nie miała żadnych argumentów. W drugiej rundzie pojedynku doszło do liczenia po mocnym kopnięciu Posiadały na wątrobę przeciwniczki i tylko gong kończący rundę uratował zawodniczkę z Ukrainy przed nokautem. Według Siedlczanki kluczowe okazały się "stare" techniki Muay Thai, dzięki którym Kasia odnotowała kolejne zwycięstwo na imprezie tej rangi i jest dziś posiadaczką mistrzowskiego pasa.- Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim i każdemu z osobna za pomoc w realizacji sportowych celów. Dzięki wsparciu mogliśmy wziąć udział w prestiżowej imprezie i wspólnie z Kasią świętować odbiór pasa mistrzowskiego. - mówi Sebastian Jagielski, który razem z trenerem zawodniczki Andrzejem Wasilewskim towarzyszył Kasi w podróży i przygotowaniach, a podczas mistrzostw występował w charakterze sędziego z ramienia LFN oraz Polskiego Związku Kickboxingu. Zarówno Kasia jak i towarzyszący jej trenerzy podkreślają, że nieoceniony okazał się doping włodarzy LFN, którzy przyjechali do Bangkoku, żeby wesprzeć swoją zawodniczkę podczas walki finałowej.Na tydzień przed mistrzostwami Kasia do zwycięskiej walki o pas przygotowywała się pod okiem lokalnego mistrza w zaprzyjaźnionym klubie Cho Nateetong Gym. Kru Tak Nateetong już na początku kwietnia przyleci do Polski i będzie gościem specjalnym gali Ladies Fight Night "Five Points", która 8 kwietnia odbędzie się w Poznaniu Zawodniczka LFN Team specjalizująca się w K-1 oraz Muay Thai, ze względu na udział w Mistrzostwach Świata nie wystąpi na najbliższej gali organizacji. Kasia będzie na niej obecna w charakterze gościa, ale jeszcze w tym roku wróci do klatkoringu LFN. - Ja Wam jeszcze pokażę! - mówi Katarzyna Posiadała zapytana o komentarz do swojego ostatniego sukcesu.Kasię Posiadałę będzie można spotkać już 25 marca podczas Forum MMA na Stadionie Narodowym