Siatkówka. Roberto Santilli od przyszłego sezonu trenerem Indykpolu

Informacja o podpisaniu umowy z nowym szkoleniowcem została opublikowana we wtorek na stronie internetowej Indykpolu AZS. Cytowany w niej prezes Tomasz Jankowski przyznaje, że klubowi zależało na pilnym zakontraktowaniu nowego trenera na następny sezon, po tym jak dotychczasowy szkoleniowiec Andrea Gardini poinformował, iż nie przyjmie propozycji przedłużenia umowy na kolejny rok."Powoli rozpoczynamy projekt budowy drużyny na nowy sezon, stąd ten pośpiech. Na pewno jest to niecodzienna sytuacja w środowisku siatkarskim, że na kilka tygodni przed zakończeniem sezonu PlusLigi, informuje się o zmianie na stanowisku trenera na sezon kolejny. Uważam jednak, że kibice mają prawo znać prawdę już teraz i nie ma powodów, aby kryć się z tym do zakończenia sezonu" - wyjaśnia Jankowski.W ocenie prezesa, informacja o odejściu trenera Gardiniego i podpisaniu kontraktu z Santillim "na pewno nie spowoduje zamieszania w drużynie", czego dowodem ma być chociażby postawa i sobotnie zwycięstwo olsztynian 3:0 nad Lotosem Trefl w Gdańsku Jankowski podkreślił, że Santilli jest bardzo dobrym szkoleniowcem. "Szukaliśmy trenera, który ma doświadczenie na arenie międzynarodowej oraz pracy w PlusLidze. Wcześniej osiągał w Polsce bardzo dobre rezultaty jako trener Jastrzębskiego Węgla i MKS Będzin . Mam nadzieję, że w nowym sezonie osiągnie zadowalające wyniki jako trener Indykpolu AZS Olsztyn" - ocenił.W komunikacie na stronie Indykpolu przytoczono również wypowiedź Santilliego, który "nie ukrywa radości" z podpisania kontraktu: "Chcę podziękować klubowi z Olsztyna za danie mi szansy na powrót do pracy w Polsce. Ostatnie dwa sezony reprezentacyjne spędziłem w Australii i był to naprawdę piękny czas, lecz z dala od wszystkiego. Teraz jest moment, aby powrócić do siatkówki i wracając do Polski czuję, jakbym wracał do domu".53-letni Santilli karierę trenerską rozpoczął w 1991 r. od prowadzenia sekcji młodzieżowych Lazio Volley Rzym. W 2002 r. objął juniorską reprezentację Włoch, z którą zdobył złoty medal mistrzostw Europy.Pierwszym zagranicznym klubem, który prowadził w latach 2007-2010, był Jastrzębski Węgiel. Przez kolejne trzy sezony trenował rosyjską Iskrę Odincowo. Potem był trenerem m.in. włoskiego Andreoli Latina i MKS Banimexu Będzin, a w latach 2015-2016 selekcjonerem reprezentacji siatkarzy Australii.Santilli zastąpi w Indykpolu AZS Gardiniego, który od przyszłego sezonu będzie trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Jego poprzednik pracował w Olsztynie od od grudnia 2014 r. W tym czasie olsztynianie dwukrotnie kończyli rozgrywki na 10. pozycji. Obecnie zajmują piąte miejsce w tabeli.