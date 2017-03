NBA. Gortat siódmy wśród najskuteczniejszych z gry

Na koniec rozgrywek 2015/16 Polak był w tym zestawieniu piąty (56,7).Łodzianin jest także w czołowej dziesiątce klasyfikacji zbiórek. Zajmuje ósme miejsce - średnio 11,0 zb. w meczu, a prowadzi Hassan Whiteside (Miami Heat) - 14,2. Poprzedni sezon Gortat zakończył na 11. miejscu (9,9).W rankingu liczby uzyskanych tzw. double-double, czyli meczów zakończonych z dwucyfrowymi wartościami w dwóch kategoriach statystycznych - zajmuje 11. miejsce, ex aequo z LeBronem Jamesem (Cleveland Cavaliers, mając za sobą 35 takich spotkań. Najlepszy jest James Harden (Houston Rockets) - 56 w 71 meczach. Przed rokiem na koniec fazy zasadniczej rozgrywek środkowy "Czarodziejów" miał 41 double-double i zajął ósme miejsce w tej klasyfikacji.W 70 dotychczasowych meczach 33-letni Polak zdobywał średnio 11,1 pkt, co daje mu, ex aequo z Tajem Gibsonem (Oklahoma City Thunder), 106. miejsce w lidze (w sezonie 2015/16 był 73. - 13,5). Prowadzi Russell Westbrook (Oklahoma) - 31,4.Najbliższy mecz koszykarze Wizards (42 zwycięstwa - 28 porażek) rozegrają w środę we własnej hali z Atlanta Hawks (37-33).