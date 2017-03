Alex Ferguson wróci na Old Trafford, by pożegnać swojego byłego piłkarza

- To dla mnie wielki zaszczyt, że zgodził się być częścią tego meczu. On był prawdopodobnie jedynym powodem, dla którego przyszedłem do klubu. Miał wielki wpływ na moją karierę, wiele się od niego nauczyłem i to dzięki niemu wiem, jak wygrywać - powiedział Carrick. 4 czerwca Ferguson poprowadzi drużynę Manchester United 2008, która będzie składała się z piłkarzy, którzy wtedy wygrali Premier League oraz Ligę Mistrzów. Po drugiej stronie stanie drużyna gwiazd Michaela Carricka, prowadzona przez Harry'ego Redknappa.Na udział w meczu zgodzili się już Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes i Ryan Giggs, którzy zagrają w drużynie Manchesteru United, a Steven Gerrard , Frank Lampard i Michael Owen znaleźli się w składzie drużyny gwiazd.