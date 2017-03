(Nie)oczekiwana zmiana miejsc. Mioduski zastąpi Leśnodorskiego na stanowisku prezesa Legii?

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego w czwartek zmieni się podział władzy w Legii. Przejmie ją oficjalnie Dariusz Mioduski, który poinformuje o tym, że spłacił swoich dotychczasowych wspólników - Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla (obaj posiadają po 20 proc. akcji klubu).Informacja ma zostać podana do publicznej wiadomości najprawdopodobniej w formie pisemnego oświadczenia. Dowiemy się z niego nie tylko, że Mioduski przejmuje Legię na własność, ale także, kto zostaje jej prezesem. Z tą funkcją ma pożegnać się Leśnodorski, który z klubu jednak nie odejdzie - ma trafić do rady nadzorczej.Wciąż nie jest pewne, kto zastąpi Leśnodorskiego, ale wiadomo, że rozważana jest opcja, by zrobił to Mioduski. On co prawda na stanowisku prezesa docelowo się nie widzi, ale nie chce też wprowadzać w klubie teraz wielu gwałtownych zmian.Po ostatnich burzliwych miesiącach najważniejsza dla Mioduskiego jest stabilizacja. Dlatego na rewolucję na razie się nie zanosi. Stanowisko dyrektora sportowego - przynajmniej do końca sezonu - powinien zachować Michał Żewłakow, a także jego prawa ręka Dominik Ebebenge.Co do nowych osób, to choć w prasie padały nazwiska Dariusza Dziekanowskiego (w kontekście nowego dyrektora sportowego) i Marcina Herry (w kontekście nowego prezesa), żaden z nich zatrudnienia w Legii nie znajdzie.Zmiany personalne będą, ale dotkną bardziej akademii, która jest oczkiem w głowie Mioduskiego.