NBA. Gortat rzucił cztery punkty, Wizards znów przegrali

Spotkanie było wyrównane do połowy drugiej kwarty. Później Celtics zaczęli budować przewagę, która sięgnęła nawet 20 punktów. Wizards w ostatniej części gry ambitnie dążyli do zniwelowania straty, ale na bliżej niż sześć punktów nie udało im się zbliżyć.Stołeczny zespół zdecydowanie przegrał walkę pod tablicami. Szczególnie dotkliwe było dla nich aż 20 ofensywnych zbiórek Celtics. Zwykle wsparcie w tym elemencie daje Gortat, ale tym razem przebywał na parkiecie tylko 12 minut - najkrócej w sezonie 2016/17.Polski środkowy szybko popadł w problemy z faulami. Po pięciu minutach meczu miał już na koncie dwa i został zmieniony. W drugiej odsłonie po zaledwie 105 sekundach znów popełnił przewinienie i ponownie usiadł na ławce rezerwowych.Gortat trafił dwa z czterech rzutów z gry i spudłował oba wolne. Jego dorobek uzupełniają cztery zbiórki i trzy asysty. Miał też jedną stratę.Wśród zwycięzców najlepszy był Isaiah Thomas - 25 pkt. Dla Wizards najwięcej - 19 - zdobył Bradley Beal.Wizards z bilansem 42 zwycięstw i 28 porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Celtics to obecnie druga ekipa Wschodu (45-26), przed nimi są tylko mistrzowie Cleveland Cavaliers (46-23). Wizards po czterech porażkach w pięciu ostatnich meczach stracili nieco przewagi nad czwartymi w tabeli Toronto Raptors (41-29), którzy wciąż mogą ich wyprzedzić.Kolejne spotkanie Wizards rozegrają w środę we własnej hali z Atlanta Hawks (37-33).