Pique zemścił się na hiszpańskich dziennikarzach z pomocą kibiców

Pod hashtagiem "CarruselPique" kibice z całego świata mogli typować, w której minucie obrońca Blaugrany dostanie w spotkaniu z Nietoperzami żółtą kartkę. Radio było przekonane, że obrońca będzie chciał się "wykartkować" przed ważnym meczem z Sevillą - gdyby otrzymał karę w starciu z Valencią, pauzowałby w następnej kolejce i wrócił na potyczkę z Andaluzyjczykami. Za zwycięski typ w akcji Cadena Ser można było otrzymać koszulkę dowolnej drużyny występującej w La Lidze.Ostatecznie Pique kartki nie dostał, a do całej akcji odniósł się na twitterze. - Stacja poprosiła mnie o udzielenie wywiadu podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Po ich genialnym pomyśle chcę, żebyście to wy zdecydowali, co mam im odpowiedzieć - napisał piłkarz, który stworzył dla fanów ankietę. Do wyboru kibice mieli cztery odpowiedzi: "tak", "nie, dziękuję", "nie, ale może za rok" oraz "nigdy więcej". Najczęściej wybieraną okazała się ta ostatnia. Pique obiecał, że jednemu z fanów za udział w ankiecie sprezentuje koszulkę drużyny narodowej.Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.