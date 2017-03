Premier League. Arsene Wenger zostanie w Arsenalu jeszcze przez rok?

Wenger pracuje w londyńskim klubie od 1996 roku. Jest tam legendą, ale kibice Arsenalu mają go dość. "Nie dla nowego kontraktu" - transparenty z takim napisem nosili fani stołecznego zespołu przed i po spotkaniu z Bayernem Monachium Lidze Mistrzów . Na innych napisano m.in. "Wenger odejdź" czy "Każda historia ma swój koniec. Au revoir, Arsene".67-letni trener dostał od klubu propozycję przedłużenia umowy o dwa lata, ale nie zdradził, czy na nią przystał. - Wiem, co będę robił w przyszłości i wkrótce was o tym poinformuję - powiedział enigmatycznie po porażce 1:3 z West Bromwich Albion.Chociaż część brytyjskich mediów była już pewna, że Wenger latem zakończy pracę w Arsenalu, to nowego światła sprawie nadał menedżer WBA, Tony Pulis. - Zdziwię się, jeśli odejdzie. Dlaczego? Bo zdradził mi swoje plany - powiedział na łamach "Daily Express". - To najlepszy menedżer w historii Arsenalu. W tym sezonie może jeszcze wygrać Puchar Anglii i zająć miejsce w czołowej czwórce tabeli. To chyba nie jest najgorszy wynik , prawda?Zdaniem brytyjskich mediów francuski szkoleniowiec miałby zostać na Emirates Stadium jeszcze przez rok. Według kilku źródeł Wenger jest już po rozmowie z zarządem Arsenalu, podczas której poinformował o swojej decyzji i planach.Anglicy już od miesięcy spekulują kto mógłby zastąpić Wengera na stanowisku menedżera "Kanonierów". Chociaż faworytem bukmacherów jest obecny trener Juventusu - Massimiliano Allegri - to według niemieckiego "Bilda" Arsenal przygląda się także sytuacji Tuchela z Borussii Dortmund Londyńczycy zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League . Do prowadzącej Chelsea tracą aż 19 punktów. Do dającej prawo udziału w el. Ligi Mistrzów, czwartej pozycji, "Kanonierzy" tracą sześć punktów. Arsenal ma jednak dwa mecze mniej od zajmującego to miejsce Liverpoolu.