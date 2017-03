Neymar nie zakończy kariery w Barcelonie? "Widzę siebie w Premier League"

Neymar do Barcelony trafił w 2013 roku z Santosu i z miejsca stał się kluczową postacią zespołu. Dziś na Camp Nou nikt nie wyobraża sobie drużyny bez Brazylijczyka, ale jak przyznał sam zainteresowany, jego przygoda z Barceloną nie będzie trwała wiecznie. Premier League to rozgrywki, które mnie fascynują. Uwielbiam wyspiarski styl gry. Kiedyś chciałbym tam grać, zdecydowanie - zapowiedział Neymar w rozmowie z "Manchester Evening News'. - Z takimi trenerami jak Guardiola czy Mourinho chciałby pracować każdy zawodnik - dodał.Obecny kontrakt Neymara wiąże go z katalońskim klubem do 2021 roku. W tym sezonie w barwach Blaugrany rozegrał 35 meczów, w których zdobył 14 bramek i zanotował 23 asysty.