Ekstraklasa. Film z szatni Legii podbił internet

W niedzielę, dzięki dwóm golom Michała Kucharczyka, Legia pokonała na wyjeździe Lechię 2:1 w hicie 26. kolejki LOTTO Ekstraklasy . Zwycięstwo dało mistrzom Polski awans na drugie miejsce w tabeli. Zespół Jacka Magiery do prowadzącej Jagiellonii traci już tylko jeden punkt.Nic więc dziwnego, że po spotkaniu radości drużyny nie było końca. Chociaż filmiki z ich szatni po wygranych są już standardem, to w Gdańsku drużyna odegrała niespotykaną do tej pory rolę. W dziele z Gdańska udział wziął nawet kierowca klubowego autokaru, który w dniu meczu obchodził urodziny.Jak wyglądała radość mistrzów Polski? Zobaczcie sami na poniższym materiale.Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 kwietnia . Wtedy o godz. 20.30 warszawiacy podejmą u siebie Pogoń Szczecin