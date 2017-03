PlusLiga. Karol Butryn zostaje w GKS Katowice

- Karol rozgrywa doskonały sezon. Szybko wdrapał się do pierwszej dziesiątki najlepszych atakujących w PlusLidze i jest bardzo ważnym ogniwem zespołu. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia i podpisaliśmy kontrakt na kolejne dwa lata. W Katowicach Karol nadal będzie mógł rozwijać swój talent, a kibice będą mogli cieszyć się jego świetną grą w następnych sezonach - powiedział menadżer siatkarskiej sekcji GKS-u Katowice , Dariusz Łyczko.Karol Butryn dołączył do drużyny GKS-u Katowice przed sezonem 2015/16. W tym sezonie szybko wywalczył miejsce w podstawowej szóstce i zadebiutował w PlusLidze. Grając w 28 meczach zdobył 427 punktów, z czego 32 zagrywką i 47 blokiem. Został powołany do szerokiego składu reprezentacji Polski.Obecnie drużyna ze Śląska zajmuje 9. miejsce w PlusLidze. Mając 38 punktów, traci trzy do będącego wyżej Cerradu Czarnych Radom . W ubiegłym tygodniu kontrakt z GKS-em Katowice o dwa lata przedłużył trener Piotr Gruszka.