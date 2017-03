El. MŚ 2018. Niemcy muszą radzić sobie bez Neuera

Neuer ma problemy z łydką, które uniemożliwiły mu normalne treningi już wcześniej w Bayernie Monachium . Mistrz świata z 2014 roku nie pojedzie na zgrupowanie i będzie odpoczywał w stolicy Bawarii Jego miejsce w kadrze zajął Kevin Trapp. Zawodnik Paris Saint-Germain ma pojawić się w miejscowości Kamen w poniedziałek wieczorem. Selekcjoner Joachim Loew powołał na tę pozycję także Marca-Andre ter Stegena z Barcelony oraz Bernda Leno z Bayeru Leverkusen.Neuera zabrakło z powodu choroby również w dwóch spotkaniach Niemiec pod koniec ubiegłego roku - z San Marino (8:0) i Włochami (0:0). Na 75. występ w drużynie narodowej będzie musiał zaczekać przynajmniej do 6 czerwca , kiedy Niemcy zagrają towarzysko z Danią.Nie wiadomo, czy w najbliższych meczach będzie mógł wystąpić Mesut Oezil, który z powodu urazu pauzował w ostatnim meczu Arsenalu Londyn. W środę spodziewany jest za to udział Lukasa Podolskiego. Urodzony w Gliwicach napastnik ma zagrać w drużynie narodowej po raz 130. i ostatni w karierze.W grupie C eliminacji MŚ 2018 Niemcy zgromadzili komplet punktów w czterech spotkaniach. Zdobyli w nich 16 goli, za każdym razem zachowując czyste konto. Dalej sklasyfikowane są Irlandia Północna i Azerbejdżan, które mają po siedem "oczek".