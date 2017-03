Gala Ladies Fight Night w Poznaniu już 8 kwietnia - rejestracja ruszyła!

Podczas poznańskiej gali LFN gospodarze organizacji planują 11 emocjonujących pojedynków w formule MMA i K-1. Z fighterkami z Francji , Czech, Finlandii, Węgier, Niemiec i Brazylii zmierzą się takie zawodniczki jak Katarzyna Lubońska, Judyta Rymarzak, Sylwia Juśkiewicz, Katarzyna Sadura, Małgorzata Dymus i Katarzyna Biegajło.Na gali Ladies Fight Night "Five Points" zobaczymy również walki dwóch zawodniczek z klubu Kohorta Poznań . Natalia Leciejewska zmierzy się z Hanną Gujwan, zawodniczką LFN Team, która ma za sobą debiut na sylwestrowej gali japońskiej organizacji RIZIN i prawdopodobnie jeszcze w tym roku ponownie zawalczy w kraju kwitnącej wiśni. Walka odbędzie się w formule K-1 i z pewnością będzie to mocny pojedynek na ciosy. Lokalny klub wystawi jeszcze jedną reprezentantkę - Martę Gusztab - medalistkę Mistrzostw Polski Muay Thai, która świetnie zaprezentowała się w walce wieczoru podczas warszawskiej gali LFN we wrześniu 2016 roku. Jej przeciwniczkę poznamy wkrótce.Pierwotnie Lubońska, która dla LFN zawalczy po raz pierwszy, miała zmierzyć się z Vuokko Katainen. Niestety zawodniczka z Finlandii na etapie przygotowań uległa poważnej kontuzji kolana i musiała przejść kolejną operację. Ostatecznie przeciwniczką Katarzyny Lubońskiej (4-2-0) będzie zawodniczka jednego z najmocniejszych teamów z Brazylii New Corpore Fight, Nubia Santos do Nascimento (2-2-1).Bezpłatne zaproszenia na galę Ladies Fight Night "Five Points" można zdobyć rejestrując się na wydarzenie na oficjalnej stronie organizacji. Szczegóły na. Dla tych fanów, którym nie uda się zdobyć zaproszeń na poznańską galę, włodarze LFN zaplanowali darmową transmisję całego wydarzenia na Facebooku organizacji oraz na stronie internetowej.