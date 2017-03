Athletic - Real 1:2. Zidane zmienił Ronaldo, Portugalczyk był wściekły [WIDEO]

Portugalczyk rozegrał przeciwko Baskom dobre zawody. Co prawda tym razem nie wpisał się na listę strzelców, ale asystował przy obu golach strzelonych przez Królewskich, mając duży udział w wywalczeniu przez madrytczyków trzech punktów na ciężkim terenie.Ku zaskoczeniu wszystkich Ronaldo opuścił murawę dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry , a jego miejsce zajął Isco, który według Zidane'a gwarantował drużynie większy balans w grze defensywnej. Portugalczykowi zdecydowanie nie spodobała się ta decyzja. - Dlaczego ja? Kur.. - powiedział pod nosem, schodząc z boiska, co wychwyciły kamery telewizji GOL. Całą sytuację można zobaczyć w materiale wideo poniżej.Po 28. serii gier drużyna ze stolicy zajmuje 1. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 65 punktów, dwa "oczka" mniej mają Katalończycy. Real wciąż ma jednak do rozegrania zaległe wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo, które zostało przełożone po tym, jak w wyniku gwałtownych burz w Galicji ucierpiał dach stadionu Balaidos.