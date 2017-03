PŚ w skokach. Norwegia interesuje się polskim specjalistą od sprzętu

"Mamy kilku konkretnych kandydatów na to stanowisko i w¶ród nich s± osoby z Niemiec, Austrii i Polski. Zaraz po zakończeniu sezonu rozpoczniemy rozmowy. Mamy bardzo dokładny obraz kim s± najlepsi" - powiedział kierownik reprezentacji Norwegii Clas Brede Brathen norweskim dziennikarzom po zakończeniu turnieju Raw Air.Wcze¶niej trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl narzekał, że jego ekipa pozostała w tyle, jeżeli chodzi o indywidualne dopasowanie sprzętu dla zawodników, a rywale w tej kwestii znacznie ich wyprzedzili."Wyprzedzili nas Polacy, Niemcy i Austriacy. W naszej drużynie tylko Daniel Andre Tande ma idealnie dopasowany sprzęt do swoich możliwo¶ci. To należy jak najszybciej zmienić. Potrzebujemy dobrego specjalisty" - podkre¶lił.Brathen wyja¶nił też, że priorytetem jest pozyskanie obecnego trenera od lotów narciarskich reprezentacji Niemiec, Norwega Roara Ljoekelsoeya.Czterokrotny mistrz ¶wiata w lotach rozpocz±ł pracę z reprezentacj± Niemiec przed rokiem jako asystent Wernera Schustera."Jestem bardzo zadowolony z tego co robię. Powrót do Norwegii jest interesuj±cy, ale przede wszystkim uzależniony od rodzaju propozycji" - powiedział Ljoekelsoey.