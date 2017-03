PŚ w skokach. Adam Małysz: Stoch znów uwierzył, Kraft ma mój wielki szacunek

Łukasz Jachimiak: W sobotę drugie miejsce drużyny, w niedzielę zwycięstwo Kamila Stocha - jest w ekipie ulga, że i końcówka sezonu może być nasza?

Cała zima pokazała, że mamy świetnych skoczków, ale wydawało się, że na finiszu sezonu dopadła ich zadyszka. Potrafi Pan wytłumaczyć, jak to się stało, że w Vikersundzie odlecieli?

Znów na wysokości zadania stanął sztab trenerski. Błyskawiczne sprowadzenie do Trondheim nowych butów dla Kamila Stocha na pewno pomogło mu przeskoczyć z trzeciej "dziesiątki" na szczyt.

Na kogo Stoch wskoczył z radości po swoim zwycięstwie, gdy całą ekipą czekaliście na dekorację?

Mówi Pan o pracy wykonanej w trakcie turnieju Raw Air przez Stocha i Horngachera, a w sobotę, kiedy Piotr Żyła ustanowił nowy rekord Polski w długości skoku, na antenie TVP wspomniał Pan o ostatnich rozmowach Piotrka z trenerem. Co tam się stało, że Żyła schodził Horngacherowi z drogi?

Popatrzmy na Stocha i Krafta - Kamil się poprawia, jego forma idzie w górę, a co się dzieje z Austriakiem? Z jednej strony pojawiają się u niego pierwsze słabsze skoki, z drugiej: czy ktokolwiek uleciałby 215 metrów po takim podmuchu, jaki dostał Kraft tuż po wyjściu z progu w drugiej serii w niedzielę?

Przed Planicą mamy typowe 50/50, jeśli chodzi o szanse Stocha i Krafta na Kryształową Kulę?

W Pucharze Świata w lotach awansował na drugie miejsce, czyli będzie startował tuż przed Kraftem. Na mamucich skoczniach to chyba plus, bo dalekim lotem można zmusić jury do obniżenia rywalowi belki, co utrudnia zadanie.

Jest normalnie. Po zawodach długo posiedzieliśmy. Zeszło się na skoczni - ceremonia, konferencja, zwykłe sprawy. A jak wróciliśmy, to trener zrobił zebranie. Takie samo jak zawsze. Omówił konkursy, skoki chłopaków, podziękował im za walkę. Została jeszcze Planica, tam też trzeba będzie zrobić swoje.- Ciężko to wytłumaczyć. Chociaż kiedy po MŚ w Lahti przyszła obniżka formy, to mówiłem, że wystarczy jeden dobry skok i Kamil wróci do swojej najlepszej dyspozycji, że chłopaki też są już na takim poziomie, że mogą bardzo szybko wyjść z problemów. Tak naprawdę oni wszyscy skakali dobrze i w Oslo, i w Trondheim. Ale nie bardzo dobrze, bo jakiegoś małego szczegółu, jakiegoś drobnego punkciku im brakowało. Do tego doszedł pech do pogody, trafiali na zły wiatr. Trzeba było spokoju. Zaczekali na okazję do dobrego skoczenia, wykorzystali, odbili się z tego i efekt widzimy.- To prawda, nowe buty Kamilowi pomogły, ale tak naprawdę to jest jedna z wielu rzeczy, które się złożyły na jego powrót do walki o Kryształową Kulę. I wcale nie najważniejsza. On się bardzo mocno koncentrował na tym, co sam może zrobić, poprawić. Omawiali to ze Stefanem. Oczywiście, że sprzęt pomógł, ale uwierzcie, sama zmiana butów by nie wystarczyła.- Na Michala Doleżala. Ale z kombinezonami już nic nowego nie wymyślaliśmy (śmiech).- W piątek skoczył na mamucie 146 metrów, bo nie skoncentrował się na tym, co ma zrobić, zapomniał o wyznaczonych zadaniach. Zrobił to drugi raz dzień po dniu, więc wiedział, że podpadł. Jak tylko Piotrek chce pójść za mocno, jak tylko mu się popuści, jak się go nie dopilnuje, to przychodzą nieudane skoki. Fajnie, że to są pojedyncze skoki, że z pomocą Stefana on szybko reaguje, zdecydowanie się poprawia.- Moim zdaniem z Kraftem nie dzieje się nic złego. Chociaż on na mamucie trochę wykręca nartę i właśnie tę nartę powietrze mu złapało z góry i pociągnęło. Ale że on tyle skoczył w takiej sytuacji? Za to ma mój wielki szacunek. Na pewno w Planicy będzie groźny. Walka z Kamila z nim będzie pewnie do ostatniej chwili, do ostatniego skoku ostatniego konkursu.- Myślę, że teraz nie da się wskazać faworyta. Walka będzie wielka. Tym bardziej, że Kamil znów uwierzył w swoje dobre skoki, znów wie, że potrafi. I skoki wychodzą mu jeden za drugim.- Na pewno dobrze jechać wcześniej. Nawet i bez historii z belkami trudniej czekać do końca, słyszeć reakcje kibiców. Robisz swoje, wywierasz presję - tak jest korzystniej.