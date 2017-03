Grzegorz Krychowiak dostał zakaz od PSG. Nie może mówić o sytuacji w klubie

Grzegorz Krychowiak dla Sport.pl: Jest złość. Pierwszy raz w karierze nie gram [ROZMOWA]

"PSG zakazało Grzegorzowi Krychowiakowi wypowiadania się na tematy związane z klubem podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski" - napisał Święcicki. Dziennikarz zdradził, że był umówiony z Krychowiakiem na wywiad, ale ten przekazał mu przytoczony komunikat.Jego informacje potwierdził "Przegląd Sportowy". Klub Krychowiaka miał wystosować oficjalne pismo do PZPN i sponsora piłkarza, firmy Adidas , w którym poinformowało o wspomnianym zakazie.Prośbę do PZPN, by Krychowiak na zgrupowaniu powstrzymał się od rozmów na temat PSG, przesłał w sobotę do związku rzecznik paryskiego klubu. To pierwszy taki przypadek podczas zgrupowań reprezentacji Polski. Zdarzało się, że piłkarze sami zastrzegali, że jakiegoś tematu nie chcą poruszać, czasem prosili by związek i ich klub ustaliły razem oficjalny komunikat np. w sprawie odjazdu ze zgrupowania z powodu kontuzji. Ale takiej oficjalnej prośby ze strony klubu jeszcze nie było.Zakaz ma mieć bezpośredni związek z incydentem, do którego doszło podczas treningu PSG przed ostatnim meczem z Olympique Lyon (2:1). Krychowiak miał się poszarpać na zajęciach z kolegą z drużyny - Presnelem Kimpembe, o czym donosili dziennikarze "Le Parisien".Zgrupowanie reprezentacji Polski potrwa do 27 marca, a jego kulminacyjnym punktem będzie eliminacyjne spotkanie z Czarnogórą, które rozegrane zostanie dzień przed końcem zgrupowania. Początek meczu o godz. 20.45 - relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.***- Tylko ja decyduję o tym, czy będę grać, czy nie. Gdybym udowodnił trenerowi że jestem najlepszy, to teraz bym grał. Ale na razie nie udowodniłem - mówił ostatnio Grzegorz Krychowiak w jedynym wywiadzie, którego udzielił Sport.pl.