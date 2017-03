Luis Enrique przerywa sen dziennikarza: "No dzień dobry! Jak się mamy?! Ale was męczy to, co wygaduję, prawda?"

?? El momento en el que @sfutterman se quedó dormido en plena rueda de prensa de Luis Enrique ???? pic.twitter.com/ay7sArt1Mm — El Larguero (@ellarguero) March 19, 2017

Rule number one covering #FCBarcelona match - do NOT nod off during post match news conference with #LuisEnrique. #oops #idid — Steve Futterman (@sfutterman) March 19, 2017

- Drużyna stworzyła dużo sytuacji, grając z rywalem wycofanym do obrony.... - tu Luis Enrique przerwał nagle opowiadanie o zwycięstwie nad Valencią.- O, pierwszy raz mi się to zdarza. Gość zasnął na konferencji prasowej. Ale was męczy to co tu wygaduję, prawda? - śmiał się. - Dzień dobry! Jak się mamy? Ale to jest dobre. Chyba nie mam już nic do powiedzenia. No dzień dobry! - ciągnął dalej.Ktoś próbował zadać pytanie, ale trener przerwał mu jeszcze na chwilę: - Poczekaj, jeszcze nie mogę. Wiem, że konferencje trenerów są nudne, no ale... - żartował, zanim dokończył konferencję.Dziennikarz, który się zdrzemnął na sali to Steve Futterman, wysłannik amerykańskiej stacji CBS. Napisał potem na Twitterze o swojej wpadce: "Zasada numer jeden przy relacjonowaniu meczów Barcelony: nie przysypiaj na konferencjach Luisa Enrique"