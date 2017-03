La Liga. Barcelona pokonała Valencię. Sześć goli na Camp Nou

Zaczęło się jednak dość niespodziewanie. Po niespełna półgodzinie gry to goście objęli prowadzenie za sprawą trafienia Eliaquima Mangali.W 35. minucie odpowiedział Urugwajczyk Luis Suarez, a w 44. antybohaterem Valencii został... Mangala. Francuski obrońca w polu karnym sfaulował Suareza i został ukarany czerwoną kartką. "Jedenastkę" na gola zamienił Messi.Goście jeszcze przed przerwą zdołali odpowiedzieć bramką wypożyczonego z Barcelony Munira El Haddadiego, ale w drugiej połowie "Duma Katalonii" zdominowała wydarzenia na boisku. Przewagę udokumentowała dwoma golami. Najpierw na listę strzelców ponownie wpisał się Messi, a wynik ustalił Portugalczyk Andre Gomes.Barcelona w tabeli jest druga. Do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty. "Królewscy", którzy mają jeszcze mecz zaległy, już w sobotę wygrali na wyjeździe z Atletic Bilbao 2:1.Długo kontakt z największymi potęgami utrzymywała Sevilla. Drużyna z Andaluzji wciąż jest trzecia, ale w niedzielę przegrała w stolicy z Atletico 1:3 i do Realu traci osiem punktów. Atletico jest czwarte, od lidera ma 10 punktów mniej.