Michał Kucharczyk: Moje pięć minut jeszcze nadejdzie

Kucharczyk na boisku pojawił się w drugiej połowie przy stanie 0:1. W drugim kontakcie z piłką doprowadził do wyrównania, a na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry zdobył drugą, zwycięską bramkę.Chociaż na obchodzącego w poniedziałek 26. urodziny zawodnika czekało mnóstwo dziennikarzy, to ten wypowiedzi udzielić nie chciał. - Rozmawiałem z Canal+. Spokojnie, moje pięć minut jeszcze nadejdzie - rzucił tylko do zgromadzonych dziennikarzy Kucharczyk. Chociaż przekonywać go starał się jeszcze Michał Kopczyński, to ten zdania nie zmienił.Legia wygrała z Lechią 2:1 i awansowała na drugie miejsce w tabeli LOTTO Ekstraklasy . Do prowadzącej Jagiellonii traci jeden punkt.