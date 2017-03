Arkadiusz Malarz: Nie znałem wyniku Lecha. Musimy patrzeć na siebie

Mistrzowie Polski pokonali w niedzielę Lechię 2:1. Chociaż drużyna Jacka Magiery przegrywała 0:1, to wywiozła z Gdańska trzy punkty dzięki dwóm golom Michała Kucharczyka.- Mieliśmy trochę szczęścia, ale cieszymy się bardzo, bo przyjechaliśmy po trzy punkty i cel udało nam się osiągnąć. Czapki z głów przed chłopakami, że podnieśli się po niefortunnie straconym golu. Niejedna drużyna by siadła, a my pokazaliśmy charakter. Walczyliśmy do końca, a "Kuchy King" wykorzystał to, co miał - powiedział po meczu Malarz.I dodał: - Graliśmy dobrze piłką, wyglądaliśmy nieźle w środku pola. Najważniejsze było jednak to, że wyglądaliśmy bardzo dobrze jako drużyna. Walczyliśmy jeden za drugiego i to przyniosło pożądany efekt.Przy wyniku 1:1, Malarz obronił kilka strzałów gospodarzy, którzy w pewnym momencie spotkania zyskali zdecydowaną przewagę. - Dziękuję za miłe słowa, ale taka jest moja rola. Chłopaki mocno pracowali w środku pola, Michał wykazał się skutecznością, a ja odbiłem parę piłek. Podkreślę jeszcze raz: byliśmy bardzo silni jako drużyna i dzięki temu z Gdańska wyjeżdżamy ze zwycięstwem - powiedział Malarz.Dzięki wygranej i remisowi Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna, Legia awansowała na drugie miejsce w tabeli i do prowadzącej Jagiellonii traci tylko jeden punkt. - Z ręką na sercu mówię, że nie wiedziałem jaki był wynik w Poznaniu . Musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. Może nie gramy jeszcze najlepiej i najładniej, ale przede wszystkim liczą się zwycięstwa i kolejne punkty. W Gdańsku , mimo nie najlepszego meczu wygraliśmy, i to w tym momencie jest najważniejsze. Przed nami dwa tygodnie przerwy, a później decydujące momenty w walce o mistrzostwo Polski - zakończył Malarz.