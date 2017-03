Ekstraklasa. Piotr Nowak zły po porażce z Legią: Takich błędów nie możemy popełniać

Lechia przegrała na własnym stadionie z Legią 1:2. Obie bramki dla warszawskiej drużyny, która po raz drugi w tym sezonie pokonała gdańszczan (jesienią u siebie triumfowała 3:0), zdobył Michał Kucharczyk.- Bardzo szkoda, żałujemy tej porażki, bo mieliśmy wystarczająco dużo sytuacji podbramkowych, by zakończyć ten mecz zwycięstwem. Nie wykorzystaliśmy ich, a w dodatku popełniliśmy błędy w defensywie, których nie możemy popełniać - analizował po meczu Nowak.I mówił dalej: - Przegraliśmy z Legią, ale nie mamy powodów do wstydu. Na pewno cały czas musimy pracować nad naszą grą w defensywie. Zespół, który chce walczyć o czołowe lokaty w lidze nie powinien popełniać takich błędów, jakie my popełniliśmy przy straconych bramkach.- No cóż, musimy sobie poradzić z tą porażką i grać dalej. Choć przegraliśmy trzecie spotkanie z rzędu w lidze, to nie uważamy, byśmy byli w dołku - dodał trener Lechii. Ekstraklasę czeka teraz krótka przerwa na mecze reprezentacji. Wróci za dwa tygodnie. 2 kwietnia Lechia zagra u siebie z Zagłębiem (godz. 18).