Legia - Lechia 2:1. Artur Jędrzejczyk: "Kuchy" zasłużył na to, by jutro pojechać na ryby [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Wiesz, od kiedy Legia nie przegrała wyjazdowego meczu w ekstraklasie?

Od połowy listopada, porażki 2:3 z Pogonią w Szczecinie.

Zasłużone zwycięstwo?

Tracicie już tylko jeden do prowadzącej w tabeli Jagiellonii.

"Kuchy" wszedł i pozamiatał.

A dziś jest dzień wędkarza.

Nie mam pojęcia.- No widzisz, skąd miałem wiedzieć, nie było mnie jeszcze wtedy w Legii.- Na pewno wywalczone, cieszy. Wygraliśmy z Lechią, która miała swoje sytuacje. Okazaliśmy się jednak lepsi i mamy pełne prawo być zadowoleni ze zdobycia trzech punktów.- Wiemy, nasza strata do lidera zmalała, ale nie patrzymy na to w ten sposób. To znaczy patrzymy na siebie, a nie na Jagiellonię czy inne drużyny. Dziś z Lechią pierwsi straciliśmy bramkę, ale na szczęście szybko wzięliśmy się w garść, wygraliśmy.- Dokładnie, jutro ma urodziny.- Pewnie w prezencie, w dniu swojego święta, zafunduje sobie dzień z rybami. Zasłużył na to, by na nie jechać.