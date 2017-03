Lechia - Legia. Jacek Magiera chwali Michała Kucharczyka: Lepszego prezentu nie mógł sobie sprawić

- To był ciekawy mecz. To znaczy bardziej ciekawy był po przerwie, kiedy padły bramki - zaczął pomeczową konferencję Magiera. I od razu dodał: - Cieszę się, że podnieśliśmy się po tym, jak straciliśmy gola. Zrealizowaliśmy swój cel. Wywozimy trzy punkty z bardzo trudnego terenu.Trzy punkty Legia wywozi dzięki Kucharczykowi, który wszedł na boisko po przerwie i zdobył dwie bramki. - Jego zmiana cieszy. Tym bardziej, że jutro kończy 26 lat. Lepszego prezentu nie mógł sobie sprawić - powiedział Magiera.Dzięki temu zwycięstwu mistrz Polski przeskoczył w tabeli Lechię i do prowadzącej Jagiellonii traci już tylko punkt. - Euforii nie ma. Przed nami jeszcze 11 spotkań, cały czas trzeba być czujnym - zaznaczył Magiera.Teraz ekstraklasę czeka przerwa na mecze reprezentacji. Wróci za dwa tygodnie. 1 kwietnia Legia zagra u siebie z Pogonią Szczecin (godz. 20.30).