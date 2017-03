Piorunujące wejście Michała Kucharczyka dało Legii zwycięstwo w Gdańsku [OCENY]

Przez 3 meczu bezrobotny, przy bramce Mario Malocy bezradny. W 70. minucie doskonale zatrzymał Grzegorza Kuświka. Chwilę później odbił uderzenie Marco Paixao. Bohater Legii w końcówce, dał drużynie szansę na wygranie spotkania.Dobry, twardy, nieustępliwy w obronie. Jędrzejczyk próbował udzielać się w ofensywie, jednak tam był często faulowany. Reprezentant Polski wywalczył kilka ważnych rzutów wolnych niedaleko od pola karnego Lechii.Przed przerwą bezbłędny. W drugiej połowie niemal też. Niemal, bo to on nie upilnował Malocy. Jedna wpadka reprezentanta Polski drogo kosztowała mistrzów kraju. Gdańsku pomylił się raz. W 77. minucie stoper Legii wybijał piłkę tak nonszalancko, że ta spadła pod nogi Rafała Wolskiego. W tej akcji warszawiaków uratował słupek. Poza tym błędem, występ na plus. Po raz kolejny w tym roku. Znów jednak brakowało mu spokoju w wyprowadzaniu piłki Trudno odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z Czechem w tym roku. Hlousek w Gdańsku miał bardzo duże problemy z Lukasem Haraslinem, a później z Flavio Paixao. Jego udział w ofensywie najlepiej przemilczeć.Przeciętny, ale i tak nie najgorszy występ środkowego pomocnika Legii. Kopczyński miał kilka dobrych i ważnych odbiorów, ale też kilka razy spóźnił się m.in. za Milosem Krasiciem i Rafałem Wolskim. Na pewno Magiera będzie wymagał od niego więcej.Wspomagał Kopczyńskiego w niełatwej walce w środku pola i trzeba przyznać, że wychodziło mu to nieźle. Francuz zagrał też kilka ładnych przerzutów, starał się rozszerzać grę Legii, ale tam przydarzyło mu się kilka niedokładności.Najlepszy występ w tym roku. Brazylijczyk od początku spotkania pokazywał, że przeciwko Lechii nawiąże wreszcie do swojej najlepszej formy, a nie słabych spotkań z wiosny. W 58. minucie dobry występ Guilherme podkreślił asystą.Dużo efektownych dryblingów, stwarzania przewagi, ale sporo też złych, za wolnych decyzji. W drugiej połowie Belg mógł nawet strzelić gola, ale jego uderzenie po indywidualnej akcji obronił Duszan Kuciak.Był na boisku - tyle można napisać o występie Fina. Kolejny raz zagrał na skrzydle, ale postępu w nauce nawyków na tej pozycji u Hamalainena nie widać. Kompletnie anonimowy występ.Mocno odcięty od gry , rzadko kiedy miał kontakt z piłką w okolicach pola karnego Lechii. Radović szukał sobie miejsca do gry kombinacyjnej, ale w Gdańsku nie najlepiej wyglądała jego współpraca m.in. z Vadisem.Dostał od Magiery ponad pół godziny i swoją szansę wykorzystał najlepiej jak mógł. Chociaż pierwszy kontakt z piłką miał nieudany, to przy drugim strzelił gola. W 87. minucie dołożył drugiego. A mógł mieć ich więcej, ale dwa-trzy razy koledzy z zespołu nie zauważyli go na dobrej pozycji.- grali za krótko, by ich ocenić.