Liga duńska. Kamil Wilczek strzelił hat-tricka w 20 minut!

Wilczek, który grał do 90. minuty, po tym spotkaniu ma w dorobku 13 bramek w tym sezonie. Na gola czekał od 27 listopada ; w siedmiu następnych kolejkach nie trafił do siatki.W klasyfikacji strzelców polski napastnik zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi jego partner z klubu Fin Teemu Pukki - 16 goli.Po 26 seriach spotkań Broendby z 52 pkt jest drugie w tabeli, ze stratą 12 do prowadzącego FC Kopenhaga