PŚ w skokach. Stefan Kraft wygrywa Raw Air, Kamil Stoch wskakuje na drugie miejsce!

Przed ostatnim konkursem Kamil Stoch zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji Raw Air. Wydawało się, że Polak nie ma wielkich szans na lepszą pozycję, bo do drugiego Krafta tracił aż 67,3 punktu, a do prowadzącego Wellingera aż 73,5 pkt. Niedzielny konkurs był jednak popisem skoczka z Zębu. Stoch zdeklasował rywali i wyprzedził drugiego Kasaiego o 18,6 pkt, trzeci Hayboeck stracił 36,2 pkt.. Zajmujący piąte miejsce Kraft okazał się gorszy od Stocha aż o 41,8 pkt. Polak oddał dwie fenomenalne próby na 238,5 oraz 237 metrów i uzyskał znakomitą notę 466,6 pkt.W finałowym konkursie Raw Air doszło do wielu przetasowań w czołówce. Zajmujący pierwsze miejsce Wellinger kompletnie zepsuł skok w drugiej serii, co oznaczało, że młody Niemiec stracił nie tylko zwycięstwo, ale także drugie miejsce w cyklu. Na drugą pozycję wskoczył Kamil Stoch, który odrobił wielką stratę do Niemca i wyprzedził go o 21,3 pkt. Najlepszy w norweskim turnieju okazał się Stefan Kraft.Zajęcie miejsca na podium w Raw Air oznacza spory zastrzyk finansowy dla zawodników. Stefan Kraft wzbogacił się o 60 tysięcy euro, Kamil Stoch zarobił 30 tysięcy, a Andreas Wellinger 10 tysięcy euro.