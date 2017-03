PŚ w skokach. Kamil Stoch wygrywa w Vikersund! Stefan Kraft dopiero piąty.

Stoch odrobił 55 pkt do Krafta, a Polska dołożyła 25 pkt do przewagi nad Austrią. My dziś 140 pkt, oni 115 pkt. #Vikersund #skijumpingfamily — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) 19 marca 2017

Kamil Stoch wygrał siódmy konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Polak oddał dwie fenomenalne próby na 238,5 oraz 237 metrów. Stefan Kraft nie poradził sobie w drugiej serii i skoczył jedynie 215 metrów. Jeszcze gorzej zaprezentował Andreas Wellinger, który w finale poleciał jedynie 166 metrów i stracił nie tylko zwycięstwo w konkursie, ale także wygraną w Turneju Raw Air. Na podium zawodów znaleźli się za to Noriaki Kasai i Michael Hayboeck. Warto zaznaczyć, że w finałowym skoku 45-letni Japończyk poprawił swój rekord życiowy, który od teraz wynosi 241,5 metra.Po pierwszej serii na prowadzeniu był Andreas Wellinger, który skoczył 242 metry i o 0,6 pkt wyprzedzał Kamila Stocha (238,5 m ). Trzecie miejsce przypadło Stefanowi Kraftowi, który poszybował metr krócej niż Polak. Pozostali biało-czerwoni nie zachwycili. Dopiero jedenastą pozycję zajął Maciej Kot (221 metrów), a Dawid Kubacki był dwudziesty po skoku na 214 metrów. Najsłabiej wypadł Piotr Żyła, który zajmował 28 miejsce.Pierwsza seria obfitowała w wiele rekordów życiowych osiąganych przez teoretycznie słabszych zawodników. Co interesujące, najdłuższy lot pierwszej rundy należał do Kevina Bicknera. Amerykanin skoczył 244,5 metra, co było poprawieniem rekordu życiowego z serii próbnej. Niestety, w drugiej serii Bickner zaliczył groźny upadek przy skoku na 234,5 metra. Reprezentant USA miał problemy przy podejściu do lądowania, jego narty się rozjechały, a zawodnik upadł na twarz.Warty uwagi jest również skok Dawida Kubackiego z drugiej serii (17.miejsce). Polak poleciał 232 metry, co jest jego nowym rekordem życiowym. Pozostali Polacy nie zachwycili. Maciej Kot poleciał 221 metrów (14. miejsce), Piotr Żyła skoczył 207 metrów (23. miejsce),