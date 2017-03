El. MŚ 2018. Nawałka: wytrzymać ciśnienie w Podgoricy

Czarnogóra była rywalem biało-czerwonych w eliminacjach mistrzostw świata 2014. Wówczas spotkanie w Podgoricy (we wrześniu 2012 roku) rozpoczęło batalię Polaków o awans do MŚ 2014."Porównując mecz z 2012 roku, to proporcje co do ilości graczy są podobne w obydwu drużynach. Drużyna Czarnogóry jest w fazie rozwoju i zrobiła bardzo duży progres od tamtego czasu. Jest groźna w ofensywie, ale także skuteczna w obronie. W 2012 roku ci zawodnicy byli młodzi, a teraz są w najlepszym wieku jeśli chodzi o piłkarza" - ocenił Nawałka.Po czterech kolejkach eliminacji MŚ 2018 reprezentacja Polski z dorobkiem 10 punktów prowadzi w grupie E. Na drugim miejscu z siedmioma punktami jest Czarnogóra."Do każdego meczu podchodzimy z takim samym nastawieniem i takim samym celem, czyli walką o trzy punkty. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze specyfiku tego meczu, bo stadion w Podgoricy to trudny teren. Dlatego przez cały mecz musimy wykonywać założenia taktyczne. W Podgoricy trzeba wytrzymać ciśnienie, ale jednocześnie dobrze grać w piłkę" - podkreślił.W grupie E trzecia jest Dania (6 pkt), czwarta Rumunia (5 pkt), a piąta Armenia (3 pkt). Z dwoma oczkami stawkę zamyka Kazachstan."Skupiamy się na najbliższym meczu i nie patrzymy na tabelę. Po koniec eliminacji będzie czas na analizę dorobku punktowego i naszej sytuacji w tabeli" - podkreślił selekcjoner biało-czerwonych.Piłkarze reprezentacji Polski mają się stawić na zgrupowaniu w poniedziałek do godz. 19.30. Do piątku będą trenowali na boiskach Polonii Warszawa , Drukarza oraz KS ZWAR. W sobotę biało-czerwoni wylecą do Podgoricy, gdzie dzień później o godz. 20.45 zagrają z Czarnogórą.