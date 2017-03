Teodorczyk stawia warunki Anderlechtowi. "Jest w uprzywilejowanej sytuacji"

Teodorczyk jest najlepszym strzelcem Jupiler League w sezonie 2016/2017. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił dla Anderlechtu 28 goli i zanotował 4 asysty, nic więc dziwnego że Fiołki są zdecydowane na wykupienie napastnika z Kijowa. Problemem okazują się jednak jego oczekiwania finansowe, o których w rozmowie z serwisem dhnet.be powiedział Herman Van Holsbeeck, dyrektor sportowy Anderlechtu.- Jesteśmy w trakcie rozmów z Teodorczykiem i jego agentem. Mamy nadzieję, że wkrótce osiągniemy porozumienie. Negocjacje są trudne, to prawda, ale zawodnicy tacy jak on są w uprzywilejowanej pozycji - stwierdził Holsbeeck. - W końcu się dogadamy. On chce zostać w Anderlechcie , podoba mu się tu - dodał.Według dziennika "La Derniere Heure" Teodorczyk chce zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole. - Na chwilę obecną nie wiadomo, czy dojdziemy do porozumienia w sprawie pensji oraz długości kontraktu Łukasza - tłumaczył na łamach gazety menedżer zawodnika Marcin Kubacki. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, Teodorczyk zostałby znowu piłkarzem Dynama Kijów, ale... nie zagra już dla Dynama. - Kijowianie będą mogli go sprzedać i tak pewnie zrobią - podkreślił Kubacki.Ewentualne wykupienie reprezentanta Polski będzie kosztowało Anderlecht 4,7 mln euro.