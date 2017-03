Ekstraklasa. Lechia - Legia. Kto przełamie własne słabości?

Trudne szukanie nowej tożsamości

Która Lechia jest prawdziwa?

Brak mistrzostwa Polski dla Legii byłby klęską. W Gdańsku , choć nikt tak głośno i wyraźnie o ambicjach nie mówi, ewentualny brak tytułu pozostawiłby duży niedosyt. Jednak mimo, że drużyny Magiery i Nowaka są w ścisłym gronie faworytów do końcowego sukcesu, to w tym momencie mają sporo problemów, są w cieniu słusznie chwalonego Lecha Poznań. Kto obudzi się w hicie na PGE Arenie? Początek meczu Lechii z Legią w niedzielę o godz. 18.Od kiedy pracę przy Łazienkowskiej zaczął Magiera, kibice Legii przyzwyczaili się, że ich drużyna gra nie tylko efektywnie, ale i efektownie. Warszawiacy wygrywali, strzelali mnóstwo goli. Już w debiucie obecnego szkoleniowca wbili bramki trzy Lechii, potem dokładali po cztery w meczach z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław, a nawet po pięć w starciach z Piastem Gliwice i Górnikiem Łęczna.Ale tej Legii wiosną nie ma. Przynajmniej na razie. Zamiast doskonale rozumiejącej się maszyny do zdobywania bramek i punktów, oglądamy zespół wybrakowany, szukający nowej tożsamości po odejściu Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia. Magiera pokładał nadzieje w wypożyczonym zimą Tomasie Necidzie, jednak kontuzje Czecha i drugiego napastnika - Daniela Chimy Chukwu - wymusiły na nim inne rozwiązanie.Znów więc w polu karnym rywali błyszczeć musi Miroslav Radović, znów kibice muszą czekać na geniusz Vadisa Odjidji-Ofoe. Ofensywa mistrza Polski prezentuje się mizernie, bo w słabej formie są jego ważni gracze, którzy kluczowych postaci należycie nie wspierają. Od początku roku rozczarowuje Guilherme, Kasper Hamalainen wciąż uczy się manier skrzydłowego, niewiele dobrego do ataku wnoszą boczni obrońcy. Wypożyczony z Eredivisie Waleri Kazaiszwili do Gdańska nawet nie pojechał, a młody Dominik Nagy na swoją szansę musi jeszcze popracować.W takich sytuacjach zawsze pada pytanie o przygotowanie fizyczne. Chociaż przy Łazienkowskiej nikt tego głośno nie powie, to wygląda na to, że Magiera ze swoim sztabem mocno zaryzykował. Piłkarze co prawda zapewniają, że z meczu na mecz czują się coraz lepiej, jednak faktem jest, że na boisku wyglądają ślamazarnie. O ile bezpośrednio po starciach z Ajaksem można było ich bronić, o tyle postawa drużyny w drugich połowach przeciwko Zagłębiu (3:1) i Wiśle (1:0) może budzić wątpliwości. Legia miała grać zawsze ofensywnie, narzucać swój styl gry niezależnie od okoliczności, tymczasem w ostatnich spotkaniach po strzelonym golu cofała się i czekała na okazję do kontry.Na czym polegać miałoby wspomniane ryzyko? A no na tym, że szczyt formy warszawiacy zdają się szykować na siedem kolejek rundy mistrzowskiej. Teraz po prostu mają ciułać punkty. - Mamy spore rezerwy - przyznał po spotkaniu z Wisłą Maciej Dąbrowski. - To, co najlepsze w naszej grze dopiero nadchodzi. Różnice w tabeli są niewielkie, a kandydatów do mistrzostwa jest kilku. Wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się na samym finiszu. Tam musimy być w optymalnej dyspozycji - dodał Hamalainen.Chociaż zimowe obozy już dawno za legionistami, to ci wciąż trenują bardzo ciężko. Drużyna ma być silna fizycznie, by na końcu rozgrywek nie odczuwać różnicy wynikającej z 14 meczów europejskich pucharów, które ma w nogach, a których nie mają najgroźniejsi rywale - Lech, Lechia i Jagiellonia.Ryzyko to jednak spore, bo nawet mimo podziału punktów po 30 kolejkach, ewentualne wpadki w Poznaniu i Gdańsku mogłyby Legię bardzo drogo kosztować. A przecież wyjazdy na stadion Lechii to w ostatnich latach dla (nawet będących w dobrej formie) warszawiaków przekleństwo.Zwłaszcza, że na PGE Arenie, zespół Nowaka wygląda imponująco. Z 12 ligowych meczów u siebie gdańszczanie wygrali 10, co jest najlepszym wynikiem w rozgrywkach. Lechia w Gdańsku praktycznie się nie potyka, co jednak nie świadczy o tym, iż to drużyna bez problemów.Wszystko przez marną postawę na wyjazdach. Lechiści mieli z nią problem już jesienią, wiosną na razie niewiele się zmieniło. Zaczęło się od remisu 1:1 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, później przyszły porażki z Lechem (0:1) i Ruchem (1:2). Gdańszczanie zawiedli zwłaszcza w Poznaniu, gdzie nie tylko zagrali słaby mecz, ale pokazali też słabość psychiczną. Za chamskie zagrania spowodowane frustracją z boiska wylecieli Sławomir Peszko i Grzegorz Kuświk.Zdaniem Nowaka, tamte wydarzenia miały bardzo duży wpływ na zeszłotygodniową porażkę w Chorzowie. - Dużo negatywnych rzeczy działo się po meczu z Lechem. Mój zespół niewłaściwie odebrał te impulsy. Zamiast skupić się na tym co najważniejsze, daliśmy się wciągnąć w dyskusje, kto zostanie zawieszony, na ile i jakie będą dalsze konsekwencje. To wszystko wpłynęło na naszą postawę - mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej przed niedzielnym hitem.Niekorzystny wynik nakręcił nieakceptowalne zachowania, a ich konsekwencje wpłynęły na kolejną wpadkę. Koło się zamknęło i Lechia do meczu z Legią nie podejdzie jako faworyt, a zespół, który musi udowodnić, że inauguracyjna wygrana 3:0 z Jagiellonią nie była przypadkiem.Musi udowodnić, bo dziś chyba mało kto o niej pamięta. Zwłaszcza, że w kolejnych czterech meczach gdańszczanie uciułali raptem cztery punkty, a w każdym z nich najlepszym ich piłkarzem był bramkarz - Duszan Kuciak. Nawet wtedy, gdy Lechia pokonywała u siebie 4:2 Cracovię Słowak dwoił się i troił. Gdyby nie on, to do przerwy gospodarze nie remisowaliby 1:1, tylko przegrywali. I to wyżej niż 0:1.Nowak: - Ostatnio dużo analizowaliśmy naszą grę. Doszliśmy do wielu konstruktywnych wniosków. Nie kreujemy tylu sytuacji, co wcześniej. Wszystkie puzzle muszą się składać w jedną całość, a prawda jest taka, że w tej układance są zawodzące elementy.