Pogoń - Jagiellonia 0:0. Lider się obronił w dziesiątkę

To pierwszy punkt Jagiellonii zdobyty na wyjeździe w tym roku. Mimo tego podopieczni Michała Probierza nie zaimponowali w Szczecinie . Z walczącą o pierwszą ósemkę Pogonią nie stworzyli sobie stuprocentowej sytuacji do zdobycia gola.Gospodarze zanotowali trzeci remis z rzędu. Punkt zdobyty z liderem dał szczecinianom powrót na 8. miejsce w tabeli przynajmniej do niedzielnego pojedynku Korony Kielce z Cracovią."Potrzebujemy zwycięstwa. Zwłaszcza w tym momencie, gdy jeszcze wszystko zależy od nas. Bez niego dalszy układ tabeli już nie musi zależeć tylko od naszych wyników" - mówił przed spotkaniem Kazimierz Moskal, trener Pogoni.Jagiellonia z kolei potrzebowała wygranej, by przełamać niemoc na wyjazdach i utrzymać pozycję lidera. Remis sprawił, że w niedzielę mogą ją wyprzedzić zarówno Lech Poznań, jak i Lechia Gdańsk Pierwszy kwadrans wyglądał tak, że oba zespoły powalczą o trzy punkty. Akcje z obu stron były szybkie i ciekawe. Już w 5. minucie Spas Delew odegrał do Adama Gyurcso, ale zbyt lekki strzał Węgra obronił Marian Keleman. W odpowiedzi pod bramką Pogoni przekombinował Cillian Sheridan, który w polu bramkowym chciał odegrać piętą do partnera i skończyło się na rzucie rożnym.Kolejne akcje były rozbijane przez obrońców przed polami karnymi. W 25. min Pogoń była bliska objęcia prowadzenia. Prawą stroną uciekł Adam Frączczak, odegrał w pole karne do Delewa, a Bułgar najpierw uderzeniem nogą trafił w słupek, a potem odbita piłka spadła mu na głowę, ale dobitka minęła bramkę Martina Kelemena.Pod koniec pierwszej połowy za faul w środku boiska czerwoną kartkę otrzymał Łukasz Burliga i po tym zdarzeniu goście bardziej skupili się na destrukcji niż tworzeniu akcji ofensywnych.Na tym więc kończyły się emocje w pierwszej części. Na dodatek druga okazała się równie słaba. W 54. min Konstantin Vassiljev uciekł prawą stroną i z dystansu strzelił na bramkę. Jakub Słowik zdołał sparować piłkę.Tuż przed końcem w dogodnej sytuacji był Przemysław Frankowski, ale jego strzał z 16 m okazał się zbyt słaby, by zaskoczyć Słowika, a w doliczonym czasie gry dwukrotnie zakotłowało się na polu karnym gości jednak skończyło się na strachu.