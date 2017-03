Boks. Zwycięstwo Mariusza Wacha

Dla 37-letniego Wacha była to walka o być albo nie być w wadze ciężkiej. Polak musiał pokonać rywala, jeśli jeszcze chciał namieszać w "królewskiej kategorii".Wach w ringu nie zachwycił, walka nie obfitowała w serie i czyste ciosy, ale nasz zawodnik niemal w każdej rundzie zaznaczał swoją przewagę. Chociaż Erkan starał się być w ringu agresywny, to Wach dobrze punktował go i trzymał na dystans lewym prostym. Przewagę mocno podkreślił jeszcze w 11. rundzie, kiedy trafił Tepera silnym ciosem, jednak nie udało mu się zakończyć pojedynku przed czasem.Sędziowie nie mieli jednak wątpliwości i cała trójka przyznała zwycięstwo Wachowi: 116:112, 115:113 i 115:113. Dla naszego zawodnika było to 33. zwycięstwo na zawodowych ringach. Polak poniósł także dwie porażki.