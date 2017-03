Premier League. Alexis Sanchez z powodu kontuzji wypadnie do końca sezonu?

Chilijczyk nie dokończył sobotniego meczu z West Bromwich Albion (1:3). Chociaż po spotkaniu Wenger przyznał, że jego zawodnik miał problemy z kostką już w pierwszej połowie, to nie zdecydował się na jego zmianę. Dopiero po przerwie Francuz zdjął z boiska Alexisa, który wyraźnie kuśtykał. W 78. minucie zastąpił go Alex Iwobi.Chociaż początkowo uraz nie wyglądał na groźny, to całkowicie inne światło rzuciła wieczorem na to stacja BBC. Zdaniem jej informatora "Wenger przyznał, że kostka Sancheza jest w okropnym stanie i zawodnik być może uszkodził nawet więzadła".Jeśli najgorsze obawy francuskiego menedżera się potwierdzą, to najskuteczniejszy w tym sezonie piłkarz Arsenalu, może w obecnych rozgrywkach już nie zagrać. Wszystko to z powodu niezbędnej operacji. Byłby to olbrzymi cios dla "Kanonierów", którzy zagrają jeszcze w półfinale Pucharu Anglii, a przede wszystkim walczą o zajęcie miejsca w czołowej czwórce Premier League , co gwarantuje udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.Na razie Arsenal jest piąty i do zajmującego czwarte miejsce Liverpoolu traci pięć punktów. Drużyna Wengera ma jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.