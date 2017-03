PŚ w skokach. Norwegia zwycięża w Vikersund. Polska na drugim miejscu. Co to był za konkurs!

W sobotnim konkursie oglądaliśmy fenomenalne skoki. Zawodnicy aż dwukrotnie bili nieoficjalny rekord świata! Najpierw 252 metry poleciał Norweg Robert Johansson, a potem Stefan Kraft poszybował na odległość 253,5 m! Padł także nieoficjalny rekord Polski. Piotr Żyła poprawił swoje osiągnięcie z serii próbnej i skoczył 245,5 metra. Po chwili wydawało się, że mamy kolejny historyczny skok, ale sędziowie zmierzyli Maciejowi Kotowi jedynie 244,5 metra. Kamil Stoch z obniżonego rozbiegu skoczył 230 metrów, ale trzeba zauważyć, że był to znakomity lot, bo Polak indywidualnie zająłby trzecie miejsce. Najsłabiej zaprezentował się Dawid Kubacki, który skoczył 210 metrów. Po pierwszej serii Polska zajmowała drugie miejsce i traciła jedynie 0,5 pkt do prowadzących Norwegów. Trzecia Austria traciła do nas aż 38,6 punktu.W finale oglądaliśmy kolejne fantastyczne loty, a Polacy skakali naprawdę daleko. Najpierw Piotr Żyła w trudnych warunkach poleciał 192 metry, co było przyzwoitą odległością w pierwszej grupie. Chwilę później Dawid Kubacki poszybował 194,5 metra. Ten wynik umocnił Polskę na drugim miejscu w klasyfikacji konkursu. Prawdziwy koncert dali jednak dwaj pozostali biało-czerwoni. Najpierw Maciej Kot skoczył 238,5 metra, a kończący Kamil Stoch poprawił swój rekord życiowy o pięć metrów (243 metry). Niestety, Norwegowie byli nie do pobicia. Gospodarze pokonali drugich Polaków o dokładnie 36 punktów. Trzecia Austria straciła do zwycięzców aż 107,2 pkt.Polska umocniła się na prowadzeniu w Pucharze Narodów. Drugie miejsce pozwoliło nam nadrobić 50 punktów nad Austrią i 100 pkt nad Niemcami. W tym momencie Polska ma 5176 punktów. Austriacy tracą w tym momencie 238, a Niemcy 367 ,,oczek''W turnieju Raw Air na prowadzeniu pozostał Andreas Wellinger, który ma 6,2 pkt przewagi nad Stefanem Kraftem, na trzecie miejsce awansował Kamil Stoch. Jego strata do Wellingera wynosi jednak 73,5 punktu.