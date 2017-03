Turniej ATP w Miami. Andy Murray nie zagra z powodu kontuzji

- Niestety, z powodu urazu prawego łokcia muszę zrezygnować z występu w Miami. Jest mi bardzo przykro, bo to jeden z moich ulubionych turniejów. Teraz chcę się skupić na przygotowaniach do sezonu na mączce - powiedział.



W kończącym się w tym tygodniu Indian Wells Murray nieoczekiwanie odpadł w swoim meczu otwarcia. Lepszy okazał się od niego Kanadyjczyk Vask Pospisil. Przed rokiem w Miami Szkot dotarł do 3. rundy.