Bundesliga. Lipsk znowu traci punkty, trzy bramki Modeste

Beniaminek z Lipska ma ostatnio gorszą serię. Po raz ostatni trzy punkty dopisał sobie 25 lutego, a potem były dwie porażki i remis. To sprawiło, że lider Bayern Monachium odskoczył na 10 punktów, a na zakończenie obecnej kolejki może być nawet 13, bo Bawarczycy swoje spotkanie z Borussią Moenchengladbach rozegrają dopiero w niedzielę. Tylko wyjątkowo niekorzystny dla ekipy z Monachium zbieg okoliczności mógłby pozbawić ich piątego z rzędu mistrzostwa kraju.Trzecia w tabeli Borussia Dortmund , która wygrała z przedostatnim FC Ingolstadt 1:0 jest trzecia w tabeli i do RB Lipsk traci już tylko trzy punkty. Całe spotkanie rozegrał w barwach BVB Łukasz Piszczek, a jedyną bramkę w piątek zdobył Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk jest liderem klasyfikacji strzelców i o jedno trafienie wyprzedza Modeste oraz o dwa Lewandowskiego.Modeste dał popis w sobotę, kiedy ustrzelił hat-tricka i ma na koncie już 22 trafienia. To sprawiło, że przeskoczył polskiego napastnika Bayernu. "Lewy" okazję do poprawy swojej pozycji będzie miał w niedzielę.FC Koeln pokonał Herthę Berlin 4:2, a w zwycięskiej ekipie przez 90 minut grał w defensywie Paweł Olkowski. Całe spotkanie spędził na murawie także Jakub Błaszczykowski w barwach VfL Wolfsburg. "Wilki", które od początku sezonu są w kryzysie, wygrały z Darmstadt 1:0.