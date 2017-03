Siatkówka. Andrea Gardini: Czy miałem wątpliwości? Żadnych!

Czy miał pan jakiekolwiek wątpliwości przed związaniem się z ZAKSĄ w sezonie 2017/2018?

Mimo że sezon 2016/2017 ciągle trwa, to niektóre kluby już ogłaszają transfery i przedłużają kontrakty. Jednym z nich jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, której władze podały do wiadomości nazwisko trenera, przejmującego zespół po Ferdinando De Giorgim. Został nim inny Włoch, obecnie szkoleniowiec Indykpolu AZS Olsztyn , Andrea Gardini.Żadnych! Bardzo ucieszyła mnie informacja o tym, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest zainteresowana współpracą ze mną, i że chce razem zrobić coś w przyszłości. Uważam, że zarówno dla mnie, jak i dla samego klubu jest to bardzo duża szansa i wyzwanie, więc nie mogę się doczekać, żeby się go podjąć.- W mojej karierze miałem bardzo wiele wyzwań, które wiązały się z dużym ryzykiem. Do największych z nich zaliczam współpracę z reprezentacją Polski, w której działałem jako asystent Andrei Anastasiego. Graliśmy wtedy między innymi o zwycięstwo w Lidze Światowej i igrzyska olimpijskie. Prawda jest taka, że dla mnie każde z tych wyzwań było równe, bo ich poziom trudności był adekwatny do doświadczenia, które zdobywałem.Spędziłem wiele lat na ławce trenerskiej, dlatego moja ekscytacja z powodu dołączenia do ZAKSY jest bardzo duża. To jedna z najlepszych drużyn w Europie i wiem, że kierowanie nią nie będzie łatwe. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że osiągnięcie wielkich rzeczy nigdy nie jest proste. Trzeba się odważyć i z pełną siłą zmierzyć z tym, co przynosi przyszłość.- Przede wszystkim będę oczekiwał od siebie tego, by stworzyć jednolitą i solidną drużynę. Chcę, by każdy z moich zawodników był w jeszcze lepszej formie niż dotychczas. Razem z chłopakami postaram się zbudować coś nowego, co zaprowadzi nas prostą drogą do wszystkich finałów, w których możemy uczestniczyć - także w Europie.- Szczerze powiedziawszy to nie wiem, ponieważ nie uczestniczyłem w treningach ZAKSY przez ostatnie dwa lata. Nie zmienia to faktu, że mianownik chyba będzie podobny - będę starał się odnaleźć w moich graczach najlepsze cechy i spowodować, że zaczną przynosić jeszcze więcej korzyści dla zespołu. Będę opierał się na mojej intuicji, która mnie nie zawodzi. Choć nie wiem, jak wszystko wygląda w przypadku zespołu trenera De Giorgiego, to jestem przekonany, że wyniki , które osiąga, mówią same za siebie. Fefe wykonuje fantastyczną pracę! Nie wiem, czy mogę porównać swój styl do jego stylu, ale na pewno cele mam równie wysokie.- Już od dłuższego czasu w swojej głowie mam wiele pomysłów odnoszących się do tego, jak miałaby wyglądać ZAKSA w przyszłym sezonie. Trzeba je jednak połączyć z możliwościami finansowymi klubu i tym, co w okienku transferowym zaoferuje nam siatkarski rynek. Mógłbym zdradzić wiele z moich zamierzeń, ale nie ma to sensu w momencie, kiedy jeszcze nie wiem, co mnie czeka po trwającym sezonie. Nastawiam się jednak pozytywnie i liczę na to, że los może przynieść nawet lepsze rozwiązania niż te, o których myślę. Nie wiem jednak, jaka będzie nowa ZAKSA, ponieważ części zawodników kończą się kontrakty, inni mają je na dłużej, a jeszcze kolejni zapewne dostaną propozycje gry poza Polską.- Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Wszystko może się jeszcze zdarzyć - z jednej strony to tylko cztery punkty, a z drugiej do odrobienia jest ich aż tak wiele. Przed nami trudne mecze, jak ten z Lotosem Treflem Gdańsk , a później dwa kolejne wymagające pojedynki, więc trudno jest cokolwiek skalkulować. Nie pozostało nam nic innego, jak pracować i należycie przygotowywać się do każdego spotkania i to właśnie w tej chwili robimy. Mógłbym powiedzieć, że walczymy o medal, ale powiem po prostu, że postaramy się go zdobyć.- Przez cały sezon pracowałem na to, by stworzyć wyjątkowy zespół. W mojej drużynie wytworzyliśmy wyjątkową atmosferę, która nie zepsuła się dlatego, że ogłoszono, że nie zostanę z AZS-em na kolejny rok. Na przysłowiowe "tu i teraz" mój transfer nie zmienił niczego - zachowuję całkowity szacunek w stosunku do planu, który stworzyłem razem z zawodnikami i zapewniam, że będziemy walczyć o jego realizację do końca.- Myślę, że czasem nawet małe rzeczy mogą być dla kogoś wielkie. Wiem, że w ciągu ostatnich lat zmieniłem się zarówno ja, jak i AZS Olsztyn. W tym sezonie wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę, mieliśmy wiele szczęścia i zatrudniliśmy zawodników, którzy mieli sporo do udowodnienia. Już teraz mogę powiedzieć, że świetnie się spisali.