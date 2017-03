Michał Kwiatkowski wygrywa wyścig Mediolan-San Remo

Wyścig Mediolan - San Remo ma za sobą wielką historię i wielki prestiż. W kategorii wyścigów jednodniowych to jak turniej Wielkiego Szlema w tenisie . To była już 108. edycja zaliczanego do UCI World Tour słynnego klasyka. Kolarze mieli do przejechania 291 km.W wyścigu Polakowi pomagał Łukasz Wiśniowski, ale na ostatnich kilometrach Kwiatkowski musiał radzić sobie sam. To była naprawdę niesamowita końcówka. Na nieco więcej niż 6 km przed metą zaatakował Peter Sagan. W ucieczce zabrali się z nim Michał Kwiatkowski i Francuz Julian Alaphilippe. Ta trójka uzyskała przewagę kilkunastu sekund nad peletonem. I między sobą rozstrzygnęła losy wyścigu.Na kilometr przed metą mocno ruszył Peter Sagan, ale Michał Kwiatkowski skontrował na ostatnich metrach i okazał się minimalnie szybszy na linii mety. Słowak zajął drugie miejsce, a Francuz był trzeci.To fantastyczne osiągnięcie Kwiatkowskiego. Mediolan - San Remo było pierwszym celem Polaka w tym sezonie i widać, że kolarz jest w bardzo dobrej dyspozycji.