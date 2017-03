Raw Air. Piotr Żyła wygrał serię próbną bijąc rekord Polski!

Największa skocznia

Drugie miejsce zajął Jurij Tepes (239,5 m), a trzecie Andreas Wellinger (235 m). Lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft skoczył 235,5 m. Kamil Stoch zrezygnował ze swojej próby.Pozostali Polacy spisali się przeciętnie. Maciej Kot był 22. (156,5 m), natomiast Dawid Kubacki dopiero 36. (124,5 m).Drużynowo najlepsi okazali się Słoweńcy (496,9 pkt). Drudzy byli Austriacy (382,4), a trzeci Niemcy (380,8). Trzech Polaków uzyskało łączną notę 253 pkt. To oznacza, że by wyprzedzić Austriaków, Stoch musiałby skoczyć nieco ponad 230 metrów.Tylko tu człowiek przeleciał na nartach i zdołał wylądować bez upadku 250 metrów. Dziewięć z 10 najdalszych lotów w historii skoczkowie oddali na Vikersundbakken. Zawody na największym mamucie świata od piątku do niedzieli. Czekamy na rekordy Polski i świata.