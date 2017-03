Ski Classics. Norweskie media o Kowalczyk: Jej twarz promieniała jak świecące tego dnia słońce

"Kowalczyk nadała ostre tempo już na początku biegu, a kiedy je jeszcze podkręciła to już żadna z rywalek nie mogła się przy niej utrzymać. W ten sposób polska biegaczka pokonała samotnie trasę w swoim triumfalnym marszu" - skomentował dziennik "Verdens Gang"."Świetny bieg i wspaniała atmosfera" - powiedziała Kowalczyk na mecie w rozmowie z telewizją NRK.Norwescy dziennikarze podkreślili znakomity czas i ogromną przewagę polskiej biegaczki nad drugą Szwedką Brittą Johansson Norgren (strata 4.14,9) i Japonką Masako Ishidą (5.03,5)."Kowalczyk szybko odskoczyła od swoich rywalek i uzyskała stalową wręcz kontrolę nad biegiem, kończąc go z przewagą ponad czterech minut nad Brittą Johansson. Wyraźnie było widać jak wielkie znaczenie miało to zwycięstwo dla tej roześmianej dziewczyny, której twarz promieniała z podobną intensywnością jak świecące tego dnia słońce" - napisał lokalny dziennik "Gudbransdoelen Dagningen"."Najlepsza Norweżka Astrid Oeyre Slind była dopiero czwarta ze stratą aż siedmiu minut do Kowalczyk" - dodała agencja NTB."Biegaczka Team Santander była po prostu świetna i nie dała żadnych szans rywalkom, przedzierając się przez norweskie góry na 54-kilometrowej trasie z Rena do Lillehammer w czasie dwóch godzin i 46 minut i wygrała w wielkim stylu" - skomentował portal narciarski langrenn.com.W rywalizacji mężczyzn wygrał Martin Johnsrud Sundby, pomimo że najechał na niego skuter śnieżny, co spowodowało jego upadek na 20 kilometrów przed metą."Z ogromną szybkością na zjeździe pojawił się skuter i uderzył we mnie od tyłu. Tylko dzięki szczęściu nie zostałem dotkliwie poturbowany i złamałem tylko kijek" - powiedział Norweg, który w tym sezonie triumfował w klasyfikacji Pucharu Świata.Birkebeinerrennet nazywany przez Norwegów "Birken" rozgrywany jest od 1932 roku na trasie z Rena do Lillehammer o długości 54 kilometrów. Na tym historycznym odcinku w roku 1206, podczas wojny domowej, dwaj rycerze ze straży przybocznej króla Sverrego, należący do ugrupowania Birkebeinere, uciekali z dwuletnim następcą tronu Hakonem Hakanssonem, który był królem Norwegii w latach 1217-63. Dlatego, dla zachowania tradycji, jednym z wymogów startu w biegu jest plecak o wadze 3,5 kilograma symbolizujący wagę małego księcia.