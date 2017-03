PŚ w Vikersund. Polska walczy o podium i obronę prowadzenia w Pucharze Narodów

W Pucharze Narodów po 27 konkursach sezonu 2016/2017 prowadzi Polska, która ma 4826 punktów. Nasz zespół gonią Austriacy i Niemcy . Pierwsi tracą już tylko 188, drudzy - 217 punktów. Tylko, bo, jeśli pozwoli pogoda , rozegranych zostanie jeszcze pięć konkursów, a trzy przeprowadzone po MŚ w Lahti wystarczyły, by Austriacy odrobili aż 246, a Niemcy - 235 pkt.W "drużynówce" w Oslo wypadliśmy najgorzej w sezonie, zajmując trzecie miejsce (wcześniej mieliśmy zwycięstwa w Klingenthal i Willingen oraz drugą pozycję w Zakopanem), indywidualne zawody w Oslo były dla nas najgorszymi (Żyła, Kot, Stoch i Kubacki uciułali razem tylko 70 pkt), a kolejne w Trondheim - drugimi najgorszymi tej zimy (Stoch, Kot i Żyła wyskakali do spółki 73 pkt).Po zdobyciu złota w drużynowym konkursie MŚ w Lahti Polacy obniżyli loty i jeśli nie poprawią się znacząco na mamucich obiektach w Vikersundzie i Planicy, to najpewniej skończą sezon na trzecim miejscu w Pucharze Narodów. Oczywiście Horngacher ma rację, kiedy twierdzi, że i taka pozycja byłaby bardzo dobra. Na podium dla najlepszych zespołów sezonu nigdy nas nie było, najlepszy wynik w historii mamy prawie pewny, bo czwarta w zestawieniu Norwegia traci do nas aż 1556 pkt. Ale szkoda byłoby tracić pozycję, na którą zapracowaliśmy i którą zajmujemy od połowy sezonu.Teoretycznie przestać być liderem Pucharu Narodów możemy już w sobotę. W rozgrywce o podium na Vikersundbakken powinno liczyć się aż pięć ekip. Zwycięska drużyna zdobędzie 400 punktów, piąty zespół - 200 (punkty dostaje osiem najlepszych ekip: pierwsza 400, druga 350, trzecia 300, czwarta 250 itd.), więc gdyby wygrała Austria, a my bylibyśmy na piątej pozycji, to zamienilibyśmy się z nią pozycjami w rankingu.W piątkowym, jednoseryjnym prologu jako drużyna mieliśmy właśnie piąty wynik. Ale potencjał mamy dużo większy. Wygląda na to, że kryzysy opanowali Stoch i Kot, do swojego normalnego, solidnego skakania chyba wraca Kubacki, a o Żyle, który w kwalifikacjach totalnie zepsuł skok (146 m i 62. miejsce), prawdę mówi raczej jego wynik z treningu (191 m i 11. pozycja). Gdyby nasz brązowy medalista z Lahti skoczył w punktowanej serii podobnie jak Kot, to zsumowana nota Polaków byłaby o około 90 punktów wyższa, mielibyśmy więc nie 694,3, a około 780 punktów. I bylibyśmy najlepsi.Oczywiście "gdybać" łatwo, a skakać równo i daleko trudno. Zwłaszcza kiedy forma już nie aż tak wysoka jak przez większość zimy, a warunki zmienne, co na mamutach ma ogromne znaczenie.Jednak warto zauważyć, że nawet z zepsutym skokiem Żyły jako zespół nie straciliśmy w piątek wiele do Austriaków i Niemców. Pierwsi wyskakali w sumie 719,6, drudzy - 728,9 pkt. Nieznacznie gorsi od obu wymienionych ekip byli Norwegowie z łączną notą 708,3 pkt, a zdecydowali najlepsi okazali się Słoweńcy. Specjaliści od lotów zgromadzili 762,6 pkt.Anze Lanisek 16. miejsce w prologu, 176,6 pkt (202 metry)Jurij Tepes 8. 191,7 (205,5)Peter Prevc 9. 186,7 (206,5)Domen Prevc 3. 207,6 (220,5)Karl Geiger 28. 163,3 (189,5)Richard Freitag 36. 150,9 (174)Markus Eisenbichler 5. 200,6 (213,5)Andreas Wellinger 2. 214,1 (213)