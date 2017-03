Transfery. "AS": Real Madryt może wydać 80 mln euro na Kyliana Mbappe

Zinedine Zidane, obecny trener Realu, polecał młodego piłkarza do Realu już trzy lata temu. Mbappe odwiedził nawet ośrodek treningowy Valdebebas i spotkał się z Cristiano Ronaldo, ale ostatecznie trafił do Monaco. - Byłem zachwycony, gdy Zidane, najlepszy piłkarz w historii Francji zadzwonił do mnie, ale nie przeszedłem do Realu, bo nie chciałem wyprowadzać się z Francji w tak młodym wieku - wytłumaczył swoją decyzję piłkarz w rozmowie z ESPN.Czy teraz również odmówiłby Realowi? Mbappe jest rewelacją tego sezonu, w 21 meczach ligowych strzelił 10 goli. Do tego zdobywał bramki w obu meczach Monaco z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (6-6 w dwumeczu, awansowali Francuzi dzięki bramkom wyjazdowym). Mbappe jest porównywany do Thierry'ego Henry'ego, a niedawno został powołany do reprezentacji Francji.- Chcemy go zatrzymać w Monaco, to nasz wychowanek - powiedział prezydent Monaco Wadim Wasiljew. To oznacza, że do kupienia rewelacyjnego 18-latka Real Madryt musiałby wydać nawet 80 mln euro. Według "France Football" piłkarza osobiście oglądał Florentino Perez na meczu z Manchesterem City.