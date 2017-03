Justyna Kowalczyk wygrała 54-kilometrowy maraton!

To był pierwszy występ Polski w biegu z tego cyklu, dlatego nie była rozstawiona na starcie. Prowadzenie objęła jednak bardzo szybko, bo już po czterech minutach. Na półmetku miała aż 55 sekund przewagi nad grupą pościgową.Ostatecznie Kowalczyk pokonała 54 kilometry w 2 godziny, 46 minut i 52 sekund. Druga była Szwedka Britta Johansson Norgren (4:14.9 straty), a trzecia Masako Ishida z Japonii (+5:03.5). Rok temu Kowalczyk była druga. 25 marca weźmie udział w kolejnym maratonie - Arefjaellsloppet.Wśród panów najlepszy okazał się Martin Johnsrud Sundby, zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jego czas to 2:20.53,6. Co ciekawe, Norwegowie zajęli pierwsze dziewięć miejsc. Sundby już wcześniej zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i mógł zrezygnować ze startu w odbywającym się równolegle finale PŚ w Quebecu. Drugi jego rodak Petter Eliassen był wolniejszy o 46 s.Maraton "Birken" jest rozgrywany od 1932 roku. Trasa wiedzie z Rena do Lillehammer. To na tym odcinku w 1206 roku dwaj rycerze ze straży króla Sverrego uciekało podczas wojny domowej z dwuletnim następcą tronu Haakonem Haakonssonem (sprawował władzę w latach 1217-1263). Z tego względu zawodniczki oraz zawodnicy biegają z plecakiem ważącym 3,5 kg; symbolizuje to ciężar Haakonssona.Maratony mają długą tradycję, jednak cykl Ski Classics do życia powołano w 2011 roku. W wyścigach zawodowcy startują razem z amatorami. Wśród uczestników nie brakuje narciarzy mających doświadczenie w rywalizacji na tradycyjnych dystansach.To trzecie zwycięstwo Kowalczyk w zaliczanych do niego zawodach. W 2015 roku wygrała Bieg Wazów, a w 2016 Arefjaellsloppet. W drugiej z tych imprez, rozgrywanej w Szwecji na dystansie 55 km, wystąpi 25 marca Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego wierzy, że dzięki maratonom lepiej przygotuje się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W Korei Południowej najważniejszą dla niej konkurencją będzie 30 km "klasykiem".