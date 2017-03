Liga Mistrzów. Robert Lewandowski skomentował wylosowanie Realu Madryt

- Po losowaniu jedno wiemy na pewno: musimy rozegrać dwa świetne mecze, by awansować - stwierdził napastnik Bayernu.Ten dwumecz będzie wyjątkowy dla Carlo Ancelottiego; trener Monachijczyków wcześniej prowadził właśnie Real Madryt. - Te mecze będą dla mnie wyjątkowe, cieszę się na myśl o powrocie do Madrytu. Obie drużyny znają się bardzo dobrze. To będzie trudny mecz, ale jesteśmy pewni siebie i możemy awansować do półfinału.Za to Zinedine Zidane, trener Realu twierdzi, że "to będzie ciekawie spotkanie dla kibiców oraz futbolu". Jego zdaniem kluczowe jest odniesienie dobrego wyniku w pierwszym meczu w Monachium . Odbędzie się on 12 kwietnia , rewanż 18 kwietnia - Wszystkie pary świetne, ale ta najlepsza. Lewandowski od 2014 nie grał z Realem o stawkę. Ale przecież przez cały ten czas grał z Realem - pisze o tym starciu Paweł Wilkowicz