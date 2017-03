El. MŚ 2018. Trener Czarnogóry: Bylibyśmy zachwyceni, gdyby naszym jedynym problemem był Lewandowski

- Gdy myślisz o Polsce, pierwszym skojarzeniem jest Robert Lewandowski . To zrozumiałe, ale bylibyśmy zachwyceni, gdyby tylko on sprawiał nam problemy. Polska ma znakomity zespół, wielu piłkarzy gra w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Ma silnie obsadzone wszystkie pozycje i nieprzypadkowo jest liderem naszej grupy. Rozumiem naszych kibiców, którzy nie mają cierpliwości i oczekują wyników. Zrobimy wszystko, by spełnić ich oczekiwania.- Polska jest zdecydowanie wyżej w rankingu FIFA od Czarnogóry. Postaramy się o zwycięstwo, ale jakakolwiek zdobycz punktowa byłaby dla nas bardzo dobra, bo pozwalałaby nam myśleć o awansie na mistrzostwa świata. Jeśli zremisujemy, to nie będzie to tragedia. Piłka nożna to dziwna gra. Pokonaliśmy na wyjeździe Danię, zdobyliśmy punkt z wyżej notowaną Rumunią. A gdy byliśmy faworytami z Armenią, prowadziliśmy 2-0 i graliśmy świetnie, a ostatecznie skończyliśmy bez punktów.Czarnogórcy mają spory problem w defensywie. Kontuzjowani są Stefan Savić (Atletico Madryt), Żarko Tomasević (Oostende) oraz Marko Basa (Lille) i ich występ z Polską jest niepewny. Spotkanie w niedzielę 26 marca o 20.45 w Podgoricy. Polska jest liderem grupy E z 10 pkt. Czarnogóra jest druga z 7 pkt, na kolejnych miejscach znajdują się Dania (6 pkt), Rumunia (5 pkt), Armenia (3 pkt) oraz Kazachstan (2 pkt). W najbliższej kolejce odbędą się jeszcze mecze Armenia - Kazachstan oraz Rumunia - Dania. Na mistrzostwa świata pojedzie tylko zwycięzca grupy. Druga drużyna może zagrać w barażach.