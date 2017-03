El. MŚ 2018. Nietypowe wzmocnienie rywala Polaków

Mounir Akhiat posiada wykształcenie trenerskie najwyższego szczebla oraz informatyczne. Jego ostatnim pracodawcą był kopenhaski klub Broendby IF. Teraz został zatrudniony na pełnym etacie przez DBU i zajmie się szczegółową analizą grupowych rywali przy zastosowaniu programów komputerowych i nagrań wideo.Selekcjoner reprezentacji Danii Age Hareide powiedział, że jest bardziej niż zadowolony ze wzmocnienia grupy trenerskiej przez specjalistę od nowych technologii: "jest to kluczowa sprawa w nowoczesnym futbolu"."Zwykle mamy do czynienia z trenerem, który usiłuje być specjalistą lub odwrotnie ze specjalistą, który stara się zrozumieć futbol. W tym przypadku dostaliśmy dwa w jednym i Akhiat przez lata pracy w Broendby oraz jako doradca DBU potwierdził że jest wysokiej klasy ekspertem jeżeli chodzi o informatyczna analizę nowoczesnej piłki nożnej" - powiedział."Opracowałem specjalny program do wizualizacji najróżniejszych wariantów gry , który udowodnił, że czas zrozumienia przez piłkarzy strategii trenera lub rozgryzienia taktyki i powtarzalnych fragmentów gry rywala znacznie się skraca, nie mówiąc już o szczegółowej analizie każdego zawodnika, zarówno jego silnych jak i słabych punktów" - powiedział Akhiat.Po czterech kolejkach eliminacji w grupie E pierwsze miejsce zajmuje Polska z dziesięcioma punktami przed Czarnogórą, która zdobyła siedem i Danią z sześcioma punktami. Czwarte miejsce z pięcioma punktami zajmuje Rumunia, z którą Dania rozegra wyjazdowy mecz 26 marca